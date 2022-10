Hockey-Bundesliga : Crefelder HTC ein bärenstarker Außenseiter

Krefeld Trotz zahlreicher Verletzungssorgen holten die Hockey-Herren am Wochenende in den beiden Heimspielen beim 2:2 gegen Meister RW Köln und einem 3:2 gegen Mülheim vier Punkte gegen zwei Topteams.

Vor zahlreichen Zuschauern agierten die Krefelder gegen Köln aus einer sicheren Defensive heraus und machten ihnen den Spielaufbau schwer. Daran änderte auch der Führungstreffer von Johannes Große (8.) nicht viel. Die Krefelder wurden immer mutiger und Stürmer Masi Pfandt erzielte den verdienten Ausgleich (22.). Die Gäste bissen sich trotz größerer Spielanteile weiterhin die Zähne an einer kompakt stehenden Krefelder Defensive um Ex-Kölner Joshua Onyekwue Nnaji im Tor aus. Die Krefelder lauerten auf Konter, so dass Kölns Welttorhüter Vincent Vanasch mehr und mehr gefordert wurde. Ende des dritten Spielabschnitts fälschte dann Krefelds Masi Pfandt einen langen Freischlag zur 2:1 Führung (45.) ab. Diese hielt jedoch nur wenige Sekunden, da Tom Grambusch auf der Gegenseite eine Strafecke zum 2:2 verwandelte. In einem intensiven Schlussviertel wollten beide Teams den Sieg, doch auch je eine Strafecke auf beiden Seiten wurden abgewehrt, so dass es beim aus Krefelder Sicht hart erarbeiteten Punkt blieb.

Mit entsprechend breiter Brust starteten die CHTC-Herren auch in das Duell gegen Mitfavorit Mülheim und Masi Pfandt sorgte mit dem dritten Treffer des Wochenendes für die frühe Führung (4.). Durch druckvolles Pressing hatten die Mülheimer nur wenig Luft im Aufbau und fanden nur schwer in die Partie. Schließlich benötigten sie eine Strafecke, die Oliver MacIntyre zum Ausgleich verwandelte. Der sportlichen Leiter des CHTC Johannes Schmitz, der tief verwurzelt bei Uhlenhorst Mülheim ist, sah auch in der zweiten Halbzeit eine hochklassige Partie. Jonathan Ehling krönte seinen großen Einsatz mit dem 2:1 (34.) Führungstreffer und setzte so Mülheim unter Druck. Wie schon am Vortag stand die Krefelder Abwehr sicher und auch Goalie „Joshi“ Onyekwue Nnaji war immer wieder zur Stelle. Schließlich hatte Masi Pfandt die Riesenchance zum 3:1, scheitert aber per Siebenmeter an Torhüter Lennart Küppers. Rund zehn Minuten später sorgte er dann per Strafecke für den dritten Krefelder Treffer. Daraufhin nahm Mülheim den Torhüter zugunsten eines elften Feldspielers raus und drängte per Powerplay auf den Anschlusstreffer. Schließlich nutzt ausgerechnet Ex-Krefelder Henrik Mertgens dies zum 3:2 (54.), welches auch nach einer hektischen Schlussphase hielt.