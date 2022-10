Volleyball : Kein Traumjob für Markus Möbest

Krefeld Der Trainer des Verberger TV wollte eigentlich beim Tennis bleiben. Als 17-Jähriger bleib er aber doch beim Volleyball und war auch ein erfolgreicher Beachvolleyballer. Jetzt will mit den Damen des Vereins frühzeitg den Klassenverbleib schaffen.

Erst mit 17 Jahren fand er seinen Weg zum Volleyball , heute ist er Trainer der ersten Mannschaft der Damen beim Verberger TV. Markus Möbest ist 48 Jahre alt und wohnt mit seiner Familie in Moers. Der Bankkaufmann spielte erst acht Jahre lang Tennis, bis er in der Schule auf eine Volleyball-AG aufmerksam wurde. „Volleyball hat mir zwar Spaß gemacht, aber eigentlich wollte ich immer beim Tennis bleiben“, blickt er auf die damalige Zeit zurück.

Schließlich also doch Volleyball. Möbest spielte mit 17 Jahren beim TV Kapellen. Es folgte der Wechsel zum Osterrather TV und 1995 zu einem damaligen Regionalligisten, dem Rumelner TV. „Es war mein Glück, so schnell in eine hohe Mannschaft zu kommen“, sagt Möbest. Es begann eine erfolgreiche Karriere für den damals 21-Jährigen. Es gelang der Aufstieg in die 2. Bundesliga, allerdings stieg die Mannschaft nach drei Jahren wieder ab. Zu diesem Zeitpunkt spielte er auch viel Beachvolleyball und übernahm den Posten des Finanzvorstandes beim Rumelner TV gemeinsam mit Roland Matzke. Heute sind beide Trainerkollegen beim Verberger TV.