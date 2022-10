Debüt in Krefeld : Italienischer Abend mit Gulda-Schüler Corrado Neri

Debüt in Krefeld

Pianist Corrado Neri (27) aus Italien spielt am 30.10. in MG Foto: Ester Schmtiz-Gundlach/Esther Schmitz-Gundlach

Krefeld Familie Schmitz-Gundlach lernte den Musiker bei einem Konzert auf ihrer Sizilienreise kennen. Seit Beginn der Pandemie fördert sie ihn, damit er auch außerhalb von Sizilien bekannt wird.

(ped) Mit drei Schlagworten kündigt ein junger Musiker sein Konzert an: Gulda – Morricone – Neri: Am Samstag, 22. Oktober, stellt sich in der Alten Kirche der Pianist, Sänger und Komponist Corrado Neri (28) aus Sizilien vor.