Radball : RSC Blitz Schiefbahn in neuer Disziplin erfolgreich

Schiefbahn Der RSC Blitz Schiefbahn startet in der 5er-Radball-Bundesliga. Auch in dieser Disziplin will sich der Verein deutschlandweit etablieren. Das Spielfeld und die Tore sind größer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Ligabetrieb im Radball hat bereits wieder begonnen. Aber jetzt fällt auch der Startschuss in einer der weniger bekannten Spielformen: im 5er-Radball.

Im vergangenen Jahr ist das Team des RSC Blitz Schiefbahn in dieser Disziplin in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt richtet der Verein einen der beiden ersten Spieltage der neuen Saison aus: Am 29. Oktober empfängt der Blitz in der großen Halle des St. Bernhard Gymnasiums an der Albert-Oetker-Straße in Willich die Teams aus Iserlohn/Leeden sowie aus den hessischen Orten Krofdorf und Naurod. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Im 5er-Radball treten, das sagt bereits der Name, Mannschaften aus je fünf Spielern (plus zwei Auswechselspieler) gegeneinander an. Das Spielfeld und die Tore sind entsprechend deutlich größer als beim 2er-Radball. Gespielt wird auf ein Handballfeld und Handball-Tore. Eine Halbzeit dauert 15 Minuten.