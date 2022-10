Fußball : 1. FC Kleve will raus aus der Abstiegszone

Trainer Umut Akpinar und der 1. FC Kleve haben noch einige schwere Wochen vor sich. Die Mannschaft steht im Tabellenkeller und will so schnell wie möglich in sichere Gewässer vordringen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Oberligist trifft am Sonntag in der Eroglu-Arena auf den SC St. Tönis. Welche Teams überraschen in der Spielklasse, welche Mannschaften enttäuschen und wo stehen die Klever? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Zwölf Partien hat der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve in dieser Saison bestritten, aktuell steht das Team von Trainer Umut Akpinar nach vier Siegen und sechs Niederlagen auf dem ersten Abstiegsplatz 16. Klar ist: Die Konkurrenz in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse ist so groß wie noch nie, seitdem das Team im Sommer 2018 aufgestiegen ist. Doch warum ist das so? Und welche Klubs können kaum mithalten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Welche Teams spielen um den Regionalliga-Aufstieg? Die Sport- und Spielvereinigung Velbert musste sich in der Saison 2021/2022 im Aufstiegsrennen nur knapp dem 1. FC Bocholt geschlagen geben. Nun stehen die Blau-Weißen aber auf Platz eins. Die Velberter haben sich im Sommer mit großen Namen verstärkt und sind der Favorit auf den Sprung in die Vierte Liga. Die ersten Verfolger sind der KFC Uerdingen und der VfB Hilden. Doch auch Germania Ratingen sollte man nicht abschreiben: Mit Ex-Profis wie Samed Yesil (Bayer Leverkusen, FC Liverpool) und Moses Lamidi (Borussia Mönchengladbach, Karlsruher SC) bringen sie reichlich Qualität auf den Platz.

Info Aus Teutonia St. Tönis wurde der SC St. Tönis Rückblick In der vergangenen Saison war die DJK Teutonia St. Tönis noch in der Oberliga unterwegs. Die Mannschaft landete in der Spielzeit 21/22 auf Tabellenplatz vier der Abstiegsrunde. Nun ist der Klub allerdings aus der Tabelle verschwunden. Fusion Im Juli 2022 fusionierte der Verein mit dem Lokalrivalen SV St. Tönis zum SC St. Tönis 1911/20, der den Platz in der fünften Liga übernommen hat. Beide Vereine stimmten mit klarer Mehrheit der Fusion zu. Die Mitglieder einigten sich auf die Vereinsfarben Gelb-Blau.

Welche Mannschaft überrascht in dieser Saison? Die größte Überraschung ist bislang der SV Sonsbeck. Unter der Woche warf das Team von Trainer Heinrich Losing den 1. FC Kleve aus dem Niederrheinpokal, in der Liga steht es auf Tabellenplatz acht. Spieler wie Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Jannis Pütz oder Klaus Keisers stellen Woche für Woche unter Beweis, Oberliga-Qualität zu besitzen. Auch ETB Schwarz-Weiß Essen, in den vergangenen Jahren stets biederes Kellerkind, ist bislang stark unterwegs.

Welches Team bleibt hinter den Erwartungen zurück? Der VfB Homberg war im Sommer aus der Regionalliga abgestiegen. Mit Ahmad Jafari oder Thorsten Kogel aber stehen unverändert große Namen des niederrheinischen Amateurfußballs bei den Duisburgern unter Vertrag. Dennoch finden die Homberger nicht so recht in die Spur. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen auf Tabellenplatz 18. Der Rückstand ans rettende Ufer beträgt vier Punkte. Das hatte man sich anders vorgestellt.

Welcher Klub ist wohl ohne Chance auf den Klassenerhalt? Beim Tabellenletzten FSV Duisburg trat vor einer Woche Trainer Luciano Velardi zurück. Die Lage bei den Duisburgern scheint nämlich aussichtslos zu sein. Fünf Zähler aus 14 Partien sind deutlich zu wenig, defensiv findet man nicht zur Ordnung. Die Fahrstuhl-Mannschaft ist auf bestem Wege in die Landesliga.

Wie sind die Aussichten für den 1. FC Kleve? Der 1. FC Kleve tut sich bislang ebenfalls schwer. Konstant sind die Leistungen noch nicht, Ausreißer nach unten aber sind auch nicht zu erkennen. So bestehen kaum Zweifel daran, dass der 1. FC Kleve den Klassenerhalt schaffen wird. Doch es dürfte länger dauern als in den vergangenen Spielzeiten. „Die Oberliga ist nochmal ausgeglichener geworden. Viele Kader wurden im Sommer deutlich verstärkt. Daher ist alles sehr eng beieinander“, sagt FC-Trainer Umut Akpinar. Man merkt, dass die vielen Englischen Wochen an die Substanz gehen. Vielleicht gelingt es am Sonntag, eine kleine Serie einzuleiten. Dann geht es ab 15 Uhr vor heimischem Publikum gegen den SC St. Tönis.

Was erwartet den 1. FC Kleve am Sonntag? Die Tönisvorster waren zuletzt überraschend stark unterwegs und stehen zurecht im Tabellenmittelfeld. „Wir erwarten ein sehr enges, intensives Spiel. St. Tönis hat einige regionalligaerfahrene Akteure in seinen Reihen. Gegen den SV Sonsbeck haben wir unsere Leistung nicht über 90 Minuten konstant gebracht, das war nicht so intensiv. Das wollen wir nun unbedingt besser machen“, sagt FC-Coach Umut Akpinar. Beim SC St. Tönis stehen etwa Verteidiger Ioannis Alexiou und Angreifer Konstantin Möllering unter Vertrag, die bereits in der Regionalliga aktiv waren.