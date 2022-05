Neue Hoffnung : VfL Tönisberg kämpft in der Relegation um Klassenerhalt

Tönisberg Der VfL Tönisberg darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen, weil sich ihm eine neue Chance auftut. Nach dem Rückzug des TV Jahn Hiesfeld hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Abstieg neu geregelt.

Die Quotientenregelung ist vom Tisch. In der Fußball-Landesliga wird der Abstieg durch Relegationsspiele der Tabellenelften der drei Landesligen geregelt. Diese Entscheidung gab die „Kommssion Spielbetrieb“ des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) gestern bekannt. Auslöser war der Rückzug des Oberligisten TV Jahn Hiesfeld in die Bezirksliga, so dass ein Platz in der Landesliga-Saison 2022/23 frei wurde. Kommissionsmitglied Holger Tripp sagt: „Eine Quotientenregelung war für uns nie eine ernsthafte Alternative. Da bewegen wir uns auch auf dünnem Eis. Für uns gilt auch in erster Linie der Grundsatz, dass wir immer eine sportliche Lösung finden wollen.“