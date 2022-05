Tennis-Regionalliga : Herren 30 des TuS St. Hubert an der Spitze

St. Hubert Das Team gewann auch das zweite Saisonspiel mit 5:4. Die Damen 30 des TK RW Kempen, die Damen 40 des TV 03 SG Krefeld und die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld kassierten jeweils klare Niederlagen.

Für Spannung und Tennis auf sehr gutem Niveau ihrer Altersklasse sorgen weiter die Herren 30 des TuS St. Hubert in der Regionalliga. Im Auswärtsspiel beim TC Eintracht Dortmund feierte das Team mit 5:4 seinen zweiten Saisonsieg und setzte sich an die Tabellenspitze. Es war nach dem 5:4-Auftakterfolg gegen Hansa Dortmund der zweite Krimi mit einem Happy End.

Für die Doppel entschieden sich die St. Huberter für die „Siebener-Lösung“, die sich als gewinnbringend herausstellte. Beim Zwischenstand von 4:4 sicherte das Duo Bart Vincent de Gier/Bastian Cornelius mit einer starken Leistung den Siegpunkt. Lob gab es hinterher sogar vom Oberschiedsrichter: „So ein starkes Doppel habe ich in dieser Liga noch nie gesehen.“ Am kommenden Samstag will der TuS im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schwarz-Weiß Köln (ab 13 Uhr) den dritten Sieg in Folge einfahren.