Fußball-Landesliga : VfR Fischeln lädt zum Saisonabschluss ein

Krefeld Der Landesligist feiert und informiert rund um das Spiel gegen den RSV Praest. Der VfR-Vorsitzende Ralf Boortz hofft auf regen Zuspruch. Die personelle Lge ist weiter nicht rosig. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag geht die Saisonabschlussveranstaltung weiter. Dabei hofft der VfR darauf, dass die 3. Mannschaft mit einem Sieg beim FC Hellas II den Aufstieg in die Kreisliga A perfekt macht. Allerdings in Abwesenheit der 1. Mannschaft, die sich am frühen Sonntagmorgen auf Mannschaftstour nach Mallorca begibt. Vorher heißt es aber nochmal 90 Minuten abzuspulen und möglichst mit einem Sieg vom Platz zu gehen. Trainer Kalli Himmelmann nimmt die Mannschaft nochmals in die Pflicht: „Die Luft ist raus bei uns. Aber den Tabellenletzten muss man schlagen. Dafür muss aber auch die Einstellung stimmen. Ich werde die Mannschaft auf jeden Fall nochmal puschen. Denn ich will dieses Spiel gewinnen“. Die siegslosen Gäste aus Praest erwiesen sich in dieser Saison als nicht konkurrenzfähig, stehen aber für ein beachtliches Durchhaltevermögen. In 25 Spielen reichte es nur zu einem Unentschieden. Himmelmann warnt: „Ich habe noch nie gesehen, dass eine Mannschaft in der Landesliga die Saison ohne Sieg beendet“.