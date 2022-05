Amateur-Fußball : Teutonia kann Klassenerhalt sichern

St. Tönis Mit einem Sieg beim Cronenberger SC ist Fußball-Oberligist St. Tönis zu gut wie gerettet. In der Landesliga hofft Absteiger VfL Tönisberg auf Relegationsspiele. Heute soll Klarheit herrschen, wie es in Sachen Abstieg weiter geht.

Beim schmerzhaften 1:4 zeigte sich seine Mannschaft vor allem in der Defensive äußerst anfällig. Doch mit der Umstellung auf eine Fünferkette gewann die Mannschaft an Stabilität. Sieben Punkte aus drei Spielen und nur zwei Gegentore sind Beleg dafür. Dass Müller am Erfolg bringenden System nicht mehr rütteln will, ist verständlich. Unabhängig davon fordert der 29-Jährige seine Mannschaft auf, alles für einen Sieg zu tun: „Es geht in dieser Situation nicht darum, den perfekten Fußball zu spielen. Sondern weiter diszipliniert aufzutreten und Charakter zu zeigen. Ich möchte in den Heimspielen nicht in der Situation sein, noch Punkte brauchen zu müssen.“ Personell sieht es gut aus. Zwar mussten viele Akteure nach dem intensiven Spiel beim SC West zu Wochenbeginn noch Wunden lecken, aber Müller droht kein verletzungsbedingter Ausfall. Große Änderungen in der Startelf sind nicht zu erwarten. Urlaubsbedingt fehlt lediglich Arton Tolaj.