Rudern : Zwei Ruderer des Crefelder RC sitzen im Deutschland-Achter

Krefeld Neben Laurits Follert gehört auch der erst 21-jährige Julian Garth zum neuen Flaggschiff-Team des Verbandes. Lena Sarassa vom Krefelder Verein saß bei der Regatta in Essen m Frauen-Achter.

(lus) In Essen kam es bei der internationalen Hügelregatta zum ersten Vergleich für die neu gebildeten Boote des Deutschen Ruderverbandes. Auch in der neuen Besetzung konnte sich der Deutschlandachter erwartungsgemäß mit souveränen Siegen in Vorlauf und Finale durchsetzen. Neben Laurits Follert, der schon in Tokio Silber mit dem Deutschlandachter gewann, bekam, der mit 21 Jahren noch sehr junge Julian Garth das Vertrauen von Bundestrainer Uwe Bender. Somit sitzen in diesem Jahr gleich zwei Sportler des Crefelder Ruder-Clubs im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes.