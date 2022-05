Wichtige Änderung : Das ist neu in der Bundesliga-Relegation

Das ist neu in der Bundesliga-Relegation

Hertha BSC kämpft in der Relegation um den Klassenerhalt. Foto: dpa/David Inderlied

Düsseldorf In den Relegationsspielen zur Bundesliga und zur 2. Bundesliga geht es um Alles oder Nichts. Dabei gibt es in dieser Saison eine wichtige Änderung.

Für den 1. FC Heidenheim platze der erste Bundesliga-Aufstieg der Vereinshistorie auf brutale Art und Weise. Nur ein Tor fehlte letztlich für das große Ziel. So aber musste der FCH 2019/20 nach zwei Remis zuschauen, wie Werder Bremer den Klassenerhalt bejubelte – weil die Norddeutschen im Gegensatz zu Heidenheim Auswärtstore geschossen hatten.

„Was am meisten wehtut, ist, dass wir es nicht geschafft haben, obwohl wir kein Spiel verloren haben“, sagte FCH-Kapitän Marc Schnatterer nach dem 2:2 im Rückspiel (im Hinspiel gab es in Bremen ein 0:0): „Das ist brutal.“ Und auch Trainer Frank Schmidt konnte seinen Frust nicht verbergen, sprach von einer „mega“ Enttäuschung, „vor allem wie es zustande gekommen ist.“ Sein Rezept damals: „Das einzige, was jetzt hilft, ist sich richtig einen hinter die Binde kippen.“