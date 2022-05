Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau will Negativserie im letzten Spiel stoppen

Bedburg-Hau Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul beendet eine Saison mit Höhen und Tiefen am heutigen Donnerstag mit der Heimpartie gegen den VfL Rhede.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau bestreitet bereits am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, das letzte Heimspiel einer Saison, in der es einige Höhen mit glänzenden Auftritten in der Meisterschaft und vor allem im Niederrheinpokal gab, es zuletzt aber auch herbe Rückschläge für die Mannschaft von Trainer Sebastian Kaul setzte. Das Team erwartet den Vorletzten VfL Rhede, dessen Abstieg bereits seit einiger Zeit besiegelt ist, im IGETEC-Sportpark. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge sowie dem Aus im Kreispokal gegen A-Ligist Alemannia Pfalzdorf hoffen die Grün-Schwarzen, die ihr Ziel Klassenerhalt schon lange erreicht haben, trotz der weiterhin bestehenden personellen Misere auf ein Ende der Negativserie.