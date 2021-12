Für den 1. März 2022 geplanter Breetlooksdienstagszug in Hüls abgesagt : Sechs neue Corona-Tote in Krefeld

Krefeld Der Inzidenzwert für Krefeld ist indes wieder etwas gesunken. Er wird nunmehr mit 390,6 angegeben. Am Vortag hatte er noch bei 393,7 gelegen.

Die Corona-Zahlen in Krefeld steigen rasant: Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Krefeld liegt mittlerweile bei 17.106 (Vortag: 16.952). Laut hat das städtische Gesundheitsamt dem RKI sechs weitere Todesfälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie verstarben 206 Menschen in Krefeld im Zusammenhang mit Covid-19. Der Inzidenzwert für Krefeld ist indes wieder etwas gesunken. Er wird nunmehr mit 390,6 (Vortag: 393,7) angegeben. Krefeld stehen deutlich schärfe Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle bevor. Bund und Länder einigten sich am Donnerstag auf bundesweit einheitliche Maßnahmen wie eine 2G-Regelung im Einzelhandel. Mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf - wie Supermärkte - dürfen dann nur noch Geimpfte oder Genesene in Läden.„Wir haben ein umfangreiches Paket beschlossen, um die vierte Welle zu brechen. #NRW wird es zeitnah & konsequent umsetzen“, kündigte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in einem Tweet an.