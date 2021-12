Eishockey : DNL-Trainer Robin Beckers plagen personelle Sorgen

Krefeld Die U20 des Krefelder EV ist am Wochenende zu zwei Spieler der Deutschen Eishockey-Nachwuchsliga beim Tabellenletzten in Regensburg zu Gast. Wahrscheinlich stehen nur sieben Stürmer zur Verfügung.

(JH) Die U20 des KEV 81 gastiert in der Deutschen Nachwuchsliga am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellenletzten Regensburg. Das Team von Cheftrainer Robin Beckers tritt die Reise in die Domstadt nach dem 7:2-Sieg vom Dienstag gegen Düsseldorf mit viel Selbstvertrauen an. Ob das aber reichen wird, um an der Donau zu punkten, ist fraglich.