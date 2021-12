Vorfälle in Dießem und Fischeln : Zwei brennende Autos innerhalb von 24 Stunden

Krefeld (oli) Die Polizei Krefeld hat innerhalb von 24 Stunden zwei Pkw-Brände registriert. Am Donnerstag, 2. Dezember, haben Unbekannte gegen 4:30 Uhr einen Porsche an der Virchowstraße im Stadtteil Dießem-Lehmheide angezündet.

Das Auto war am hinteren rechten Reifen in Brand geraten und stark beschädigt worden.

Am Freitag, 3. Dezember, meldeten Zeugen gegen 4:20 Uhr einen brennenden Opel an der Von-Ketteler-Straße in Fischeln. Auch hier war das Feuer am hinteren rechten Reifen entstanden. Durch die Hitze wurde zusätzlich ein angrenzend geparkter Ford beschädigt. Die Feuerwehr konnte in beiden Fällen den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.