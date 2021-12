SV Bayer 08 gegen Düsseldorfer SC : Spitzenspiel der Wasserball-Bundesliga am Waldsee

Krefeld Das Hinspiel endete 12:12. Jetzt steigt das mit Spannung erwartete Rückspiel der beiden Mannschaften in der Wasserball-Bundesliga: Spitzenreiter SV Bayer Uerdingen 08 empfängt den Tabellenzweiten Düsseldorfer SC.

(RP) In der Wasserball-Bundesliga, Gruppe B, kommt es am Samstag zum vorentscheidenden Spitzenspiel. Tabellenführer SV Bayer Uerdingen 08 empfängt um 16.30 Uhr am Waldsee den Tabellenzweiten Düsseldorfer SC. Die Gastgeber haben zwar drei Punkte Vorsprung, aber ein Spiel mehr ausgetragen. Das Hinspiel vor zwei Wochen in Düsseldorf endete 12:12 – ein Duell auf Augenhöhe. „Uns erwartet ein spannendes Spitzenspiel. Es geht langsam um die ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme im Kampf um den Aufstieg berechtigen“, sagt Abteilungsleiter Rainer Hoppe, der aber noch aus einem weiteren Grund dem Wochenende entgegen fiebert: Die Damen starten in die Meisterschaft. Dabei führt ihr Weg nach Norddeutschland, wo sie am Samstag (16.30 Uhr) in Hamburg beim Elmsbüttelner TV und am Sonntag (13 Uhr) in Hannover bei Waspo 98 zu Gast sind.