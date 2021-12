Konzert des Krefelder Jazzklubs : Jazz-Avantgardist Schlippenbach im Theater

Krefeld Mit den Aufnahmen des Gesamtwerks von Thelonious Monk erklomm der Pianist den Jazz-Olymp. Sein Trio zählt weltweit zu den dienstältesten frei improvisierenden Dreierensembles. In neuer Besetzung kommt es nach Krefeld.

Seit den 1960er Jahren hat sich Alexander von Schlippenbach in Deutschland und Europa einen Namen gemacht als Avantgardemusiker und Vordenker neuer Stilistiken. In jedem Jahr geht der Pianist auf „Winterreise“. In diesem Jahr ist er mit seinem neu formierten Trio unterwegs: Rudi Mahall spielt Klarinette, Dag Magnus sitzt am Schlagzeug.