Alle Krefelder können mitmachen : Kümmererkreis sucht „Uerdinger Leitmotiv 2022“

Krefeld Alle Bürger sind aufgerufen, sich Gedanken über ein „zukunftsweisendes“ Motto zu machen, unter dem Veranstaltungen im kommenden Jahr stehen könnten.

Der Titel sollte „zukunftsweisend sein und sich an der wachsenden Lebensqualität und Attraktivität in Uerdingen orientieren“, heißt es in der Ausschreibung. „Eine solches Leitmotiv sendet ein Signal nach außen und hat eine starke Bindungskraft nach innen, stärkt also den Gemeinschaftssinn“, erklärt Mario Bernards, Leiter für den Politik- und Bürgerdialog des Chemparks.