Bundestagswahl in Krefeld : Ein Maschinenbau-Ingenieur macht Politik für „Die Linke“

Krefeld Eine interessante Facette: Linke-Kandidat Sebastian Schubert ist Leistungsträger in einem Maschinenbau-Unternehmen. In seinen Forderungen vertritt er klassische Linke-Positionen, auch bei Steuererhöhungen.

Schubert lebt in Krefeld und tritt im Wahlkreis Krefeld II – Wesel II (Wahlkreis 114) an. Der Wahlkreis umfasst Moers und Neukirchen-Vluyn aus dem Kreis Wesel sowie den Krefelds Norden mit den Stadtbezirken Nord, Hüls, Mitte und Ost. In seinen politischen Forderungen vertritt er klassische „Linke“-Politik. So fordert er einen Mindestlohn von 13 Euro und eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1200 Euro für Arbeitslose und Renter in Armut. Die Schuldenbremse im Bund lehnt er ab, er macht sie mit dafür verantwortlich, dass Kommunen an Geldknappheit leiden und Infrastrukturprojekte oder öffentliche Einrichtungen wie Bäder schließen müssen.