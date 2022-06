Debatte in Uerdingen : Wie die Hebebühnen für die Herberzhäuser aussehen könnten

Debatte in Uerdingen

So sieht eine Hebebühne versenkt aus; die Bodenplatte kann entsprechend der Umgebung gestaltet werden. Foto: Lift Reith GmbH / ATC GmbH

Krefeld Die Debatte um die Herberzhäuser geht weiter: Soll eine Terrasse Hebebühnen? Ein Uerdinger Unternehmer sagt, wie es mit den Hebebühnen gehen könnte.

Der Streit um die Frage, ob eine ausgedehnte Terrasse oder versenkbare Hebebühnen vor den sanierten Herberzhäusern am Uerdinger Markt installiert werden sollen, geht in die nächste Runde: Der Uerdinger Bürger Michael Behm, der als Unternehmer solche Hebebühnen lange selbst verbaut hat, stellt vor, wie Hebebühnen aussehen können. Aus seiner Sicht sprechen gewichtige Argumente für diese Lösung: Hebebühnen seien mit rund 20.000 Euro pro Stück deutlich kostengünstiger als die Terrasse, die ihm zufolge mit 200.000 Euro zu Buche schlagen würde. Und sie sind unauffälliger, weil versenkbar und dezent in den Untergrund zu integrieren.