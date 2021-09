Tennis : Zwei Teams der AK 70 des HTC in der höchsten Klasse

Krefeld In manchen Sportarten ist es verboten, dass zwei Mannschaften in einer Klasse spielen. Beim HTC Blau-Weiß Krefeld freut man sich jedoch darüber, dass das im Tennis aber möglich ist.

(RP) Es ist schon eine kleine Sensation. Auch die zweite Mannschaft AK 70 des HTC Blau-Weiß Krefeld schlägt künftig in der Tennis-Regionalliga auf. Völlig unerwartet ist sie jetzt nach einer hervorragenden Mannschaftsleistung aufgestiegen. „Das gibt es nicht oft in deutschen Tennisvereinen, dass gleich zwei Teams eines Vereins in der gleichen Altersklasse in der höchsten Liga spielen“, erklärt Mannschaftsführer Hans Wilhelm Schatz. Im letzten, entscheidenden Spiel gegen den SV Neukirchen feierten die Krefelder einen 5:1-Heimsieg. Die Partie hatte nach den Einzeln bereits uneinholbar 4:0 gestanden. Während der gesamten Spielzeit kamen in der Vierer-Mannschaft elf Spieler zum Einsatz. Schatz: „Ausschlaggebend für den Aufstieg war die ausgeglichene Besetzung der erfolgreichen Mannschaft.“ Ohne Einzel-Niederlage blieben Wolfgang Herchenhan und Hajo Dotzel mit jeweils sieben Siegen, während Hans Wilhelm Schatz sechs Siege mit verschiedenen Partnern im Doppel holte. Insgesamt verbuchten die Spieler zu den sieben glatten Siegen nur eine Niederlage gegen Hamborn.