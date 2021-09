Informatiker aus Krefeld machen es möglich : Hochschule entwickelt 3D-Brückenmodelle

So sieht die Hohenzollernbrücke in Köln im 3D-Modell aus. Krefelder Studenten haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem solche Modelle berechnet werden können. Foto: Hochschule

Krefeld Informatiker der Krefelder Hochschule haben einen Algorithmus erstellt, mit dem Brückenmodelle auf Basis der Katasterdaten und vorhandener 3D-Scans berechnet werden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Informatiker der Hochschule Niederrhein haben einen neuartigen Algorithmus entwickelt, mit dem Brückenmodelle auf Basis der Katasterdaten und vorhandener 3D-Scans des Landes NRW automatisch berechnet werden können. Auf diese Weise wurden bereits Modelle von über 400 Brücken in Krefeld und Leverkusen sowie der großen Rheinbrücken in NRW berechnet. Die anwendungsbezogene Entwicklung erleichtert beispielsweise Bauplanern und Architekten die Arbeit.

Während es für Häuser bereits flächendeckend 3D-Modelle gibt, stellen Katasterämter die Brücken bislang nur über einen 2D-Grundriss dar. Im Projekt des Instituts „iPattern“ am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik wurde über eine Zusammenarbeit mit dem Katasteramt Leverkusen ein neuartiger Algorithmus entwickelt. Dieser wurde bereits in der Fachzeitschrift „Journal of Geovisualization and Spatial Analysis“ veröffentlicht.

„Die öffentlich bei GeoBasis NRW verfügbaren 3D-Scans werden regelmäßig durch Überflüge mit Laserscannern erzeugt. Daher wird zunächst die in der Regel gut sichtbare Fahrbahn rekonstruiert, dann werden mit Methoden der Mustererkennung mögliche Aufbauten hinzugefügt. Pfeiler und Bögen unterhalb der Fahrbahn sind in den von oben aufgenommenen Daten meistens nicht zu erkennen. Daher werden die Brückenpfeiler auf Basis der Katasterdaten ergänzt“, sagt Professor Steffen Goebbels, der am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik Mathematik lehrt und das Projekt leitet.