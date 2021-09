Ausstellung in Krefeld : Grönes Konzept – Kunst kommt per Post

Blick ins Atelier von Sibylle Gröne: Aus Metallen, pflanzlichen Stoffen, Asche oder Holzkohle erstellt sie Mischungen mit Farbpigmenten und Kreiden, die sie mit dem Rakel aufträgt. Transformationsprozesse interessieren sie. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelderin Sibylle Gröne hat ihre Bilder als Brief an Künstlerkollegen geschickt - und gemalte Antworten erhalten. Sogar aus Kanada. Die Ausstellung „Dialogue“ nach dem Schneeball-Prinzip startet am Samstag im Dujardin-Atelier. Es sind überraschende Dyptichen zu sehen.