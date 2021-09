Traditionskonzert in Krefeld : Sinfoniker spielen zum Tag der Deutschen Einheit

Krefeld Die Niederlande stehen im Mittelpunkt des europäisch ausgerichteten Programms. Auch der Generalkonsul will kommen. Karten gibt es gegen eine Spende.

(ped) Am Tag der Deutschen Einheit spielen die Niederrheinischen Sinfoniker traditionell die Nationalhymne. Das wird auch so sein im Festkonzert am Sonntag, 3. Oktober, im Seidenweberhaus. Es setzt auch in diesem Jahr einen europäischen Schwerpunkt. Und dabei geht es gar nicht weit weg, sondern ins Nachbarland Niederlande. Weil die musikalisch im Mittelpunkt stehen, hat Oberbürgermeister Frank Meyer, der die Festansprache hält, den niederländischen Generalkonsul Peter Schuurman eingeladen, ein Grußwort zu sprechen.