„Passt hervorragend zu unserer Philosophie“ : Borussia stellt Sebastian König als neuen U19-Trainer vor

Borussias neuer U19-Trainer Sebastian König kommt vom FC Energie Cottbus. Foto: imago images/Steffen Beyer/Steffen Beyer via www.imago-images.de

Mönchengladbach Sebastian König wird ab der kommenden Saison die U19 von Borussia Mönchengladbach trainieren. Der 34-Jährige wechselt von Energie Cottbus an den Niederrhein. Dort war König bereits als Sportlicher Leiter aktiv und legte mit den A-Junioren zuletzt eine starke Saison hin.

Borussia Mönchengladbach hat die Suche nach einem neuen U19-Trainer abgeschlossen. Das hat der Klub am Mittwoch bekanntgegeben. „In Sebastian König haben wir einen jungen, ambitionierten Trainer verpflichtet. Er war in Cottbus bereits in verschiedenen Positionen tätig und hat dort erfolgreiche Arbeit geleistet. Nun möchte er als Trainer den nächsten Schritt gehen“, wird Borussias Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller in der Mitteilung zitiert.

In der vergangenen Saison stand König als Trainer der U19 des FC Energie Cottbus an der Seitenlinie und holte in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost überraschend die Vizemeisterschaft. Ein Erfolg, der auch Borussias Verantwortlichen nicht verborgen geblieben ist. „Sebastians Ansatz passt hervorragend zu unserer Philosophie und wir sind überzeugt davon, dass er unsere U19 optimal weiterentwickeln kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Sandmöller.

Als Spieler war König vor allem in der Brandenburgliga aktiv. 2014 wechselte er zum Oberligisten Germania Schöneiche und war dort als Spieler und Co-Trainer tätig, ehe er ein Jahr später Cheftrainer wurde. 2016 erfolgte dann der Wechsel zu Energie Cottbus, wo er nach einem Jahr vom U17-Trainer zum Nachwuchsleiter befördert wurde. Von Januar bis Dezember 2020 war König sogar als Sportlicher Leiter des Regionalligisten tätig.

„Ich wollte nicht dauerhaft als Leiter oder Organisator wahrgenommen werden, sondern mit einer Mannschaft täglich auf dem Platz arbeiten. Die Büroarbeit hatte mich nicht ausgefüllt. Ich wollte wieder Spiele vorbereiten und mit meinen Jungs an der Seitenlinie mitfiebern“, sagte König im vergangenen Jahr in einem Interview mit dem DFB, nachdem er im Sommer 2021 den Trainerjob in der U19 übernommen hatte.

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

In Gladbach soll König die U19 wieder zurück in die Erfolgsspur führen. In der vergangenen Saison sicherten sich die Borussen erst am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt. König wird für die Jahrgänge 2004/05 zuständig sein.

Bei Borussia tritt er die Nachfolge von Sascha Eickel an, der in der U19 seit 2019 das Sagen hatte und nun als übergeordneter Cheftrainer für den U16/U17-Bereich zuständig sein wird. Ursprünglich sollte Eugen Polanski die U19 zur neuen Saison übernehmen, der wird nach der Trennung von Heiko Vogel allerdings in der U23 gebraucht. Mit der Verpflichtung von König hat Borussia nun alle wichtigen Trainerpositionen im Jugendbereich besetzt.

(hgo)