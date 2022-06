Bahn statt Flugzeug : Linke in Moers fordern klimabewusste Dienstreisen

Komfortabel reisen lässt es sich auch mit der Bahn, zum Beispiel in einem ICE (Symboldbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Moers Eine Dienstreise per Flugzeug zur Teilnahme am Stadtfest in der Partnerstadt Seelow hat sich die Verwaltung für den Fall absegnen lassen, dass es keine komfortable Bahnverbindung gibt. Im Hauptausschuss gab es Kritik.