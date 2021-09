Corona in Krefeld : 60-Jährige Person stirbt in Krefeld mit Covid-19

Wer mit Bus und Bahn zum Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz fährt, bekommt den Fahrpreis erstattet. Foto: Jens Voss

Krefeld Es bleibt ein lebensgefährliches Vabanque-Spiel, sich nicht impfen zu lassen: In Krefeld ist erneut ein ungeimpfter Mensch an Corona gestorben. Auch Schwangere können sich jetzt impfen lassen.

(vo) Es gibt im Zusammenhang mit Corona erneut einen Todesfall zu beklagen: Wie die Stadt mitteilt, ist eine rund 60 Jahre alte Person in einem Krankenhaus gestorben; die Person lebte nicht in einem Heim, war nicht geimpft und hatten nur geringe Vorerkrankungen. Es ist der 180. Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie in Krefeld.

Die Stadt verzeichnete bis Mittwoch, 15. September (Stand: 0 Uhr), 38 Neuinfektionen. Demnach haben sich in Krefeld bislang insgesamt 13.453 Menschen mit Corona infiziert. Als aktuell infiziert gelten 302 Personen, zwölf weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, ist von 98,3 auf 88,6 gesunken. Im Krankenhaus liegen aktuell 23 Personen nach einer CoronaInfektion, sechs von ihnen auf der Intensivstation, vier davon werden beatmet.

Drei neue Corona-Fälle gibt es auch an Schulen, zwei an der Kurt-TucholskyGesamtschule, einen an der Gesamtschule Kaiserplatz.