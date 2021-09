Infos zu beruflichen Ausbildungen : „Check in“ lädt diesmal auch Eltern ein

Da, wo der persönliche Besuch in einem Ausbildungsbetrieb im Rahmen von „Check in“ aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, gib es eine Video-Call-Option als Alternative. Foto: IG Metall

Krefeld Bei „Check in Berufswelt“ geht es darum, dass Jugendliche herausfinden, welchen Weg sie bei ihrer beruflichen Ausbildung gehen wollen. Das ist persönlich und virtuell per Video möglich.

Die IHK und ihre 16 Partner öffnen bei der 12. Auflage der Nachwuchsinitiative erneut die Türen von Ausbildungsbetrieben. „Natürlich sehen wir es am liebsten, wenn die Jugendlichen die Unternehmen besuchen und dabei fühlen, riechen und schmecken, wie es bei den dualen Ausbildungsgängen und dualen Studiengängen zugeht“ erklärt Daniela Perner, Geschäftsführerin Innovation, Bildung und Fachkräfte der IHK Mittlerer Niederrhein. Da, wo dies aufgrund der Pandemie nicht möglich sei, biete die bei Check in integrierte Video-Call-Option eine Alternative. In Krefeld können sich Jugendliche der Jahrgangsstufen 9-13 am 29. September bei den teilnehmenden Betrieben umsehen. Aber auch der Blick über die Kreisgrenzen hinaus lohnt sich, wenn Unternehmen und Institutionen am 27. September in Mönchengladbach, einen Tag später im Kreis Viersen und am Donnerstag im Rhein-Kreis Neuss ihre Türen öffnen. Interessierte Jugendliche prüfen auf dem Check-in-Portal die Ausbildungsangebote und nehmen an den Veranstaltungstagen Kontakt zu den Betrieben auf. Erste Gesprächspartner sind häufig die Auszubildenden der Betriebe.

Welche Ausbildungsangebote zur Verfügung stehen, erfährt man online auf der Homepage der Initiative unter www.checkin-berufswelt.de und im neuen „Check-in-Magazin“, das Anfang September an alle weiterführenden Schulen im Aktionsgebiet ausgeliefert wurde. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot für Eltern. „Check in“ bietet die Möglichkeit an virtuellen Elternabenden zur Berufsorientierung und Berufswahl teilzunehmen. Für den Rhein-Kreis ist dafür der 21. September (18:30 Uhr) terminiert.

Mit einer formlosen E-Mail an elternabend6@checkin-berufswelt.de kann man sich unkompliziert anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Eltern einen Link zur Teilnahme an der Videokonferenz, an der man mit einem PC, einem Notebook einem Tablet oder mit einem Smartphone teilnehmen kann.

Auch für Ausbildungsbetriebe steht die „Check in“-Tür nach wie vor offen. Damit die Schüler neue Angebote wahrnehmen können, empfiehlt es sich aber mit der Anmeldung nicht mehr lange zu warten.

Unter dem Motto „Mach Dir Dein eigenes Bild“ loben die Check in-Macher dazu einen Fotowettbewerb aus. Schüler, die im Zeitraum vom 15. September bis zum 30. September das Kampagnen-Auto von Check in fotografieren und den Schnappschuss einsenden, können interessante Preise gewinnen. Einzelheiten gibt es auf der Homepage.

„Check in Berufswelt“ ist seit 2010 eine Initiative zur Gewinnung des Fachkräfte-Nachwuchses in Krefeld, im Kreis Viersen, in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss. Getragen wird Check in Berufswelt von der IHK Mittlerer Niederrhein, der Stadt Krefeld, der Stadt Mönchengladbach, der Stadt Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Kreis Viersen, der Agentur für Arbeit in Krefeld/Viersen, der Unternehmerschaft Niederrhein, den Kreishandwerkerschaften Niederrhein und Mönchengladbach, der Hochschule Niederrhein, der EUFH Europäische Fachhochschule, der FOM Hochschule in Neuss, der MGconnect-Stiftung, den Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Krefeld und im Kreis Viersen sowie von der Regionalagentur Mittlerer Niederrhein.

Schirmherren sind der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein Jürgen Steinmetz, der Oberbürgermeister von Krefeld, Frank Meyer, der Oberbürgermeister von Mönchengladbach, Felix Heinrichs, der Landrat des Kreises Viersen, Andreas Coenen, und der Landrat des Rhein-Kreises Neuss Hans-Jürgen Petrauschke.

(RP)