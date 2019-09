Prominente aus Krefeld : Krefelder Jannis Niewöhner für den Emmy nominiert

Jannis Niewöhner ist für einen Emmy nominiert. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Krefeld Der Schauspieler wird am 25. November an der Verleihung der Fernsehpreise in New York teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ped) „That‘s Craaaaaaazy“ ist Jannis Niewöhners Kommentar auf seiner Instagram Seite: Der gebürtige Krefelder hat Grund zum Jubeln, denn er ist auf bestem Weg Richtung „Oscar“: Der 27-Jährige ist in der Kategorie Bester Schauspieler für einen Emmy nominiert. Am 25. November werden die bedeutendsten Fernsehpreise in New York verliehen. Niewöhner ist mit seiner Rolle in der vom Streaminganbieter Amazon Prime Video produzierten Thrillerserie „Beat“ im Rennen.

Für Beobachter gelten die Emmy Awards als wichtiger Indikator für die Verleihung der Oscars, die für den 9. Februar 2020 geplant ist. In der Kategorie „Best Performance by an Actor“ muss sich Niewöhner gegen Haluk Bilginer (Şahsiyet, Türkei), Christopher Eccleston (Come Home, Großbritannien) und Raphael Logam (Impuros, Brasilien) durchsetzen. Den Grimme-Preis hat er im April für diese Rolle bereits erhalten.