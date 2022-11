Unternehmen in Neukirchen-Vluyn : Paradies Betten steht im Finale für den Nachhaltigkeitspreis

Neukirchen-Vluyn Am 2. Dezember steht Paradies Betten in Düsseldorf im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Warum das Neukirchen-Vluyner Unternehmen für die begehrteste nationale Auszeichnung dieser Art nominiert wurde.

Das Neukirchen-Vluyner Unternehmen Paradies Betten steht im Finale für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 in der Kategorie Ressourcen. „All unsere Anstrengungen und Maßnahmen, die wir in den letzten Jahrzehnten in den verschiedenen Bereichen unseres Unternehmens unternommen haben, überzeugten die Experten-Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wir freuen uns sehr darüber und es macht uns stolz“, teilt Paradies Betten in einer Pressemitteilung mit.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit über 1000 Bewerbungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa . Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis prämiert Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben und ist eine Anerkennung für vorbildliche ökologische und soziale Leistungen.