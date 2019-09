Mehrere Einbrüche : Fenster auf Kipp: Diebe stehlen Schmuck und Geld

Krefeld Die Einbrecher kamen durch den Garten.

(jon) An zahlreichen Orten wurden in Krefeld wieder Wohnungen und Häuser von Einbrechern heimgesucht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte am Samstag, 21. September, in der Zeit zwischen 14.30 und 17.30 Uhr Zutritt zum Garten eines Einfamilienhauses an der Sonnenaue in Forstwald. Über ein auf Kipp stehendes Fenster gelangten der oder die Täter in das Gebäude, durchsuchten es und stahlen Geld und Schmuck. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Stadtzentrum an der Blumenstraße. In der Zeit zwischen Montag, 16. September, 19 Uhr, und Samstag, 21. September, 10.50 Uhr, brachen Unbekannte ein Wohnungsfenster auf der Blumenstraße auf und entwendeten Geld sowie verschiedene elektronische Geräte. Einen versuchten Einbruch gab es in Bockum, Hinter Sollbrüggen. Im Zeitraum zwischen Montag, 9. September, 8.15 Uhr und Samstag, 21. September, 8 Uhr, nutzen Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer und hebelten – allerdings erfolglos – an der Terrassentür und an einem Fenster des Einfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.