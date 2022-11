Rettungssportlerin aus Erkelenz : Nina Holt bei der Sportlerwahl des Jahres in NRW nominiert

Rettungssport Die Schwimmerin aus Erkelenz steht in der Kategorie Newcomern zur Wahl. Die 19-Jährige stellte in diesem Jahr einen Weltrekord im Rettungsschwimmen auf und gewann vier Goldmedaillen bei den World Games.

Für ihre Leistungen ist Nina Holt in diesem Jahr bereits von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet worden. Eine weitere Auszeichnung könnte noch hinzukommen. Die Erkelenzerin ist bei der Sportlerwahl des Jahres in NRW für die Kategorie „Newcomer“ nominiert. Bis zum 20. November kann noch für die Gewinner des „Felix-Award“, wie der Sportlerpreis auch genannt wird, auf der Internetseite nrw-sportlerdesjahres.de abgestimmt werden. Neben Holt stehen Alvar Adler (Leichtathlet), Chelsea-Lynn Roussiekan (Kanu), Lisa Nolte (Hockey) und Frieda Echterhoff (Leichtathletik) als Newcomer des Jahres zur Auswahl. Die Preisverleihung findet am 9. Dezember in der Rheinterrasse Düsseldorf statt.