Pandemie in Krefeld : 294. Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Krefeld Patientenschützer kritisieren das geplante Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 282,3 an.

Einen neuen Corona-Todesfall in Krefeld verzeichnet das städtische Gesundheitsamt. „Die Person wurde rund 85 Jahre alt, lebte zuvor im Heim, war schwer vorerkrankt und nicht geimpft“, so ein Stadtsprecher. Insgesamt 294 Bürger sind bisher im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. 280 neue Corona-Fälle in der Seidenstadt meldet die Verwaltung am Freitag, 11. November (Stand: 0 Uhr). Bisher hat Krefeld damit 86.730 Infektionen erfasst. Als rechnerisch genesen gelten 85.264 Bürger. Aktuell infiziert sind nunmehr 1.172 Personen, am Vortag waren es 1.115. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Krefeld mit 282,3 an, zuletzt gemeldet war eine Inzidenz von 265,1. In die Statistik fließen beim RKI alle durch einen PCR-Test bestätigten Infektionen ein. In den hiesigen Kliniken liegen aktuell 21 Krefelder mit Covid-19, drei Patienten befinden sich auf einer Intensivstation. An den Kindertageseinrichtungen ist eine neue Infektion bekannt geworden, zwei weitere Fälle melden die Schulen.