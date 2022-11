Krefelder Bauprojekt Elisabethhöfe : Alte Feuerwache wird Leuchtturm im Quartier

Krefeld Das neue Leuchtturmprojekt an der Elisabethkirche heißt Elisabethhöfe. Markant und bekannt ist der Standort jedoch durch die historische Feuerwache. Dort will der Krefelder Unternehmer Wolf Reinhard Leendertz einen hohen Millionenbetrag in ein Wohn- und Büroquartier investieren. Die Arbeiten haben begonnen.

Die Arbeiten zur Vorbereitung der Sanierung der historischen Feuerwache an der Florastraße als Teil des Projekts Elisabethhöfe mit dem geplanten Investitionsvolumen von rund 25 Millionen Euro gerieten zu einer Art Schatzsuche für die Mannschaft des Krefelder Investors Wolf Reinhard Leendertz. Nach dem Studium von mehr als 100 Jahre alten Bauakten begannen Ralf Drießen, technischer Leiter für Planen und Bauen im Mies van der Rohe Business Park (der sich im Eigentum von Leendertz befindet), und sein Team in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde damit, nachträglich in die ehemalige Hauptwache eingezogene Wände einzureißen, bis zu drei Zwischendecken zu demontieren, Fußbodenbeläge zu entfernen und zugemauerte Türöffnungen wieder freizulegen. Zum Vorschein kamen zum Beispiel schöne Stuckverzierungen und gut erhaltene Terrazzoböden. Im Steigerturm entdeckten sie einen verschütteten Zugang zu einem unbekannten Kellerraum. „Wir haben 80 Container voll mit Schutt aus den schützenswerten Gebäuden herausgeholt und entsorgt“, berichtete Drießen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Parallel riss ein Abbruchunternehmen nicht mehr benötigte Wagenhallen, Werkstatt und Sozialgebäude ab. 3300 Kubikmeter umbauter Raum wurden dem Erdboden gleich gemacht, um Platz für das ehrgeizige Vorhaben Elisabethhöfe zu schaffen. Mit dem Entwurf von Architekt Georg van Houwald hatte Leendertz den Wettbewerb der Stadt gewonnen und den Zuschlag für den Bau des Areals bekommen. Das war im Jahr 2019. „Unser Konzept hat überzeugt, obwohl wir nicht den höchsten Preis aller Bewerber geboten hatten“, betonte Leendertz. Nutzungsideen, Materialauswahl, Grüngestaltung und einiges mehr hätten in der Entscheidung damals zusätzliche Punkte gebracht.

Info Bauherr und Investor Wolf Reinhard Leendertz Wolf Reinhard Leendertz ist Geschäftsführer und Inhaber des Mies van der Rohe Business Parks an der Girmesgath. Er entwickelt den Standort seit Jahren mit wissenschaftlicher Begleitung bei der Sanierung der Immobilien aus der Bauhaus-Epoche. Darüber hinaus ist Leendertz Eigentümer einer denkmalgeschützten Zechenanlage mit Förderturm, Schachthalle und Maschinenhaus in Tönisberg.

Seit September sind die Arbeiten in vollem Gange. Sichtbar sind neben dem Verschwinden alter, nicht mehr benötigter Bausubstanz vor allem der Aushub einer riesigen Baugrube für die Tiefgarage mit 90 Stellplätzen. 750 Lkw-Ladungen sind nötig, um das Erdreich abzufahren. 600 seien aktuell bereits erfolgt, sagte Drießen. Doch damit ist es nicht getan. Die denkmalgeschützten Gemäuer mussten abgefangen, die Baugrube geschützt und das Grundwasser abgepumpt werden. „Wir haben Hunderte von Metern Lanzen und Drainagerohre für Saug- und Schluckbrunnen verlegt. Das Besondere ist, dass wir das abgepumpte Wasser, um die Grube trocken zu legen, nur wenige Meter entfernt über eine zwölf Meter tiefe Versickerungsgrube wieder dem Grundwasser zuführen“, berichtete Drießen.

Im Hof der historischen Feuerwache sollen vier Mehrfamilienhäuser mit 37 Wohnungen entstehen. Sie sind so platziert, dass sie zur Straße hin mit drei Geschossen und einem Staffelgeschoss höher sind als zum grünen Innenhof mit Kinderspielplatz und Verweilmöglichkeiten hin. Dort sind zwei Gebäude auch mit Rücksicht auf die benachbarten Denkmale nur zwei Geschosse plus Staffelgeschoss hoch.

In den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden stehen rund 3000 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. „Das soll in erster Linie gewerbliche Nutzung sein“, sagte Leendertz. Büros und Arztpraxen wären denkbar. Der Ausbau werde mit dem jeweiligen Mieter gemeinsam abgestimmt.

Noch nicht entschieden sei auch über die Zukunft der beiden Stadthäuser an der Florastraße, die die Feuerwehr ihrerzeit als Verwaltungsimmobilien genutzt habe. Die Wohnfläche betrage jeweils rund 250 Quadratmeter. „Wir werden die Immobilien entweder verkaufen oder selbst sanieren, um sie im Bestand zu halten“, sagte Leendertz.