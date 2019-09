Mitgliederversammlung : Lebenshilfe Krefeld ist ein Erfolgsmodell

Daniela Hattstein folgt Thomas Delschen an der Spitze des Präsidiums der Lebenshilfe Krefeld. Foto: Lebenshilfe

Krefeld Daniela Hattstein wurde bei der Mitgliederversammlung zur neuen Vorsitzenden des Präsidiums gewählt. Sie folgt auf Thomas Delschen, der den Verein seit 2000 leitete.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Krefeld e.V. wurde Daniela Hattstein zur neuen Vorsitzenden des ehrenamtlichen Präsidiums gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde Wolfgang Ropertz, der so in Hattsteins bisherige Position eintritt. Hattstein folgt mit dem Wechsel an die Spitze auf Thomas Delschen. Er stand dem Präsidium seit dem Jahr 2000 vor, das 2016 aus dem ehrenamtlichen Vorstand hervorging.

Delschen zieht sich nach fast 20 Jahren vom Vorsitz zurück, fungiert aber weiter als einfaches Präsidiumsmitglied. Er zeigt sich sehr zufrieden, dass ein geordneter Wechsel vollzogen werden konnte: „In meiner Rückschau auf bislang 20 Jahre Einsatz für die Lebenshilfe Krefeld ist eine positive und erfolgreiche Entwicklung festzustellen, die ich auf unser gelungenes Gemeinschaftswerk zurückführe.“ Zu den richtungweisenden Veränderungen in der Zeit seit 2000 ist eine deutliche Ausweitung der Angebote zu zählen: Die ambulanten Dienste (Flexible Familienhilfen und Ambulant unterstütztes Wohnen) sind stark gewachsen; mit den Wohnhäusern in Gartenstadt, an der Alten Landstraße und im Haus am Berg wurden weitere Wohnangebote geschaffen. Auch die Zahl der Mitglieder stieg auf rund 500, die der Mitarbeiter auf ebenfalls auf gut 500.

Die Lebenshilfe hat in den vergangenen Jahren neben den klassischen Wohnhäusern neue inklusivere Wohnformen entwickelt – zum Beispiel erst kürzlich in Kooperation mit der Wohnstätte Krefeld im Stadtteil Oppum. Im pädagogischen Bereich stützt sich die Lebenshilfe seit vielen Jahren auf das Konzept des Niederländers Willem Kleine Schaars: „Wir sind mit den Ergebnissen der Alltags- und Prozessbegleitung unserer Bewohner sehr zufrieden – und auch unsere Mitarbeiter und die Eltern schätzen das Konzept“, so Delschen.

Zudem hat die Lebenshilfe in der Seidenstadt 2018 einen Pflegedienst für Menschen mit und ohne Behinderung installiert und gleich mit digitalisierter Dokumentation begonnen. Auch die Übernahme der Kindertagesstätte Am Hauserhof fiel in die Amtszeit von Delschen, so dass die Lebenshilfe mittlerweile zwei Kitas in der Stadt Krefeld betreibt.

In der Zeit von Thomas Delschen als Vorsitzendem wurde mit der Einführung des hauptamtlichen Vorstands 2016 die Professionalisierung der Strukturen weiter vorangetrieben: „Wir haben dabei die Kernvorstellungen unseres 1952 gegründeten Elternvereins nicht aus den Augen verloren, sondern uns immer daran orientiert.“ Wichtig auch: „Bei der Schaffung neuer Angebote für Menschen mit Behinderungen haben wir gleichzeitig immer auf die wirtschaftliche Stabilität des Vereins geachtet“, sagt Delschen und resümiert: „Die Geschichte des Vereins Lebenshilfe Krefeld ist die Erfolgsstory eines großartigen Teams auf allen Ebenen.“ Die Mitgliederversammlung dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz an der Spitze.

Daniela Hattstein freut sich über die Wahl zur neuen Vorsitzenden: „Nach mittlerweile sieben Jahren Mitarbeit im Präsidium freue ich mich darauf, den Vorsitz des Gremiums zu übernehmen und werde den ausgeprägten Teamgedanken weiter fortführen. Inhaltlich werden wir uns auch weiterhin dafür stark machen, dass die Lebenshilfe Krefeld ein verlässlicher und stabiler Partner für die uns anvertrauten Menschen bleibt. Wesentliche Themen werden in den nächsten Jahren sicherlich der Fachkräftemangel, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und das Vorantreiben der Inklusion von Menschen mit Behinderung sein.“