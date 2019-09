Handball-Oberliga : Bednarziks neun Tore reichen nicht

Krefeld Aber Oberligist TV Oppum rettet einen Punkt. Der Sieg der Adler Königshof wird durch Terhorsts Verletzung getrübt.

Trotz des ersten Saisonerfolgs für die Adler Königshof in der Handball-Oberliga beim TV Angermund beherrschte am Ende ein anderes Thema die Gedanken von Team und Verantwortlichen: Die erneute schwere Verletzung von Simon Terhorst. Der in der Vorwoche noch beste Adler-Werfer wurde nach einer Viertelstunde gefoult, kam zu Fall und fiel genau auf die Schulter, die er sich zum zweiten Mal auskugelte und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo das Gelenk wieder eingerenkt wurde. Wie lange Terhorst ausfallen wird, ist derzeit noch nicht klar. „Wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Aber es war natürlich ein Schock, zumal er vor einiger Zeit schon einmal die gleiche Verletzung an der selben Stelle hatte“, sagt Trainer Marius Timofte. Damit war die Freude über den ersten Erfolg im zweiten Spiel spürbar gedämpft. Für den 34:29 (16:16)-Erfolg zeichneten vor allem drei Spieler verantwortlich: Die Toptorschützen Sebastian Bartmann, der neun Treffer, davon drei vom Siebenmeterpunkt, verbuchte und Niklas Funke (zehn Tore), sowie Torhüter Florian Lindenau. Der blieb von der 36. bis 44. Minute unbezwungen und führte seine Mannschaft damit endgültig auf die Siegerstraße. Trotzdem, bei aller Freude über den Sieg, die Adler waren nach der Partie in Gedanken für allem bei ihrem verletzten Mitspieler.