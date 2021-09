Fußball-Oberliga : Younes arbeitet für seinen großen Traum

Kleve Fußball-Oberliga: Younes Mouadden, 21-jähriger Neuzugang vom Ligarivalen Teutonia St. Tönis, hat beim 1. FC Kleve sofort eingeschlagen. Der junge Angreifer ist sehr ehrgeizig und betrachtet seinen neuen Verein als ideales Sprungbrett.

Allzu viel Zeit zum Ankommen hatte Younes Mouadden nicht. Erst vor zweieinhalb Wochen verpflichtete Fußball-Oberligist 1. FC Kleve den 21-jährigen Angreifer von Teutonia St. Tönis. Wenige Tage später lief der Youngster gegen den 1. FC Bocholt bereits für die Rot-Blauen auf, kurz nach dem Seitenwechsel wurde er eingewechselt. Younes Mouadden präsentierte sich so fleißig, dass er in der Woche darauf beim 0:0 gegen die Sport- und Spielvereinigung Velbert in der Startelf stand – und mit guten Einzelaktionen auf sich aufmerksam machte. Der Stürmer ist angekommen.

„Als der 1. FC Kleve sich bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange nachdenken. In der Oberliga hört man nur Gutes über den Verein, dass er eine starke Mannschaft und eine sehr professionelle Führung hat“, sagt Younes Mouadden. Dieser Eindruck habe sich mittlerweile bestätigt, so der 21-Jährige. „Der Verein ist sehr familiär, die Mannschaft eine Einheit. Auch das Team hinter dem Team ist beeindruckend: Man kümmert sich immer um die Spieler, vor und nach den Spielen bekommen wir sogar etwas zu essen. Das zeigt einfach, wie bemüht man hier ist. Da hat man dann besonders viel Lust, für diese Menschen alles zu geben“, sagt Mouadden.