Fußball-Niederrheinliga : Bitterer Auftakt für A-Junioren des 1. FC Kleve

Der SV Straelen (grüne Trikots) wurde zum Auftakt bei der 1:7-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt etwas unter Wert geschlagen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve/Straelen Das Team verliert 1:3 in Homberg, obwohl es lange in Überzahl ist. C-Junioren des 1. FC Kleve und B-Juniorinnen des VfR Warbeyen siegen. SV Straelen verliert klar.

Einen bitteren Auftakt erlebten die A-Junioren des 1. FC Kleve in der Fußball-Niederrheinliga. Die Mannschaft kassierte beim VfB Homberg eine 1:3 (1:1)-Niederlage, obwohl sie über weite Strecken der Partie in Überzahl war. Der Homberger Torwart Jan Walter hatte nach einer Notbremse in der 16. Minute die Rote Karte gesehen. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Klever Jacob Falkhofen zum zwischenzeitlichen 1:1. Zuvor war der VfB durch Max Schneider in Führung gegangen (2.).

„In der Halbzeit haben wir uns eine Menge vorgenommen. Im Endeffekt waren wir dann aber zu ideenlos, nicht aggressiv genug und haben uns zu viele Fehler im Aufbauspiel geleistet“, sagte der Klever Coach Thorsten Fronhoffs. So habe man eine Partie völlig verdient verloren, die man eigentlich nicht hätte verlieren dürfen. Die Tore von Tim Ulrich (55.) und Max Brauckmann (72.) besiegelten die Klever Niederlage.

Besser lief es bei den C-Junioren des Fusionsklubs. Die U 15 des 1. FC Kleve gewann ihr Auftaktspiel in der C-Junioren-Niederrheinliga gegen Hamborn 07 mit 2:0 (1:0). Der Gastgeber ging in der 35. Minute durch ein Tor von Gislain Ngesang in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Matteo Cagnazzo (51.) auf 2:0. Trainer Detlev Remmers war zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. „Wir waren spielerisch über weite Strecken die bessere Mannschaft. Hamborn hat es die meiste Zeit mit langen Bällen versucht. Wir hatten wiederum einen guten Spielaufbau und haben auch die Tore gemacht“, sagte er.

Die von Benjamin Reetz trainierten C-Junioren des SV Straelen mussten zum Auftakt in der Niederrheinliga eine deutliche 1:7 (0:1)-Niederlage in der Heimpartie gegen den 1. FC Bocholt einstecken. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Noah Schäpertöns (45.) habe man das 2:2 auf dem Fuß gehabt, so Reetz. „Wie es im Fußball so ist, kassieren wir dann im Gegenzug das 1:3. Dann sind wir eingebrochen“, sagte der Coach. In der Schlussviertelstunde schraubten die Bocholter Gäste das Resultat noch in die Höhe. „Bocholt hat verdient gewonnen, doch das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen“, sagte Benjamin Reetz.