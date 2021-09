Fußball-Bezirksliga : Ein glanzloser Sieg für Viktoria Goch

Goch Die Mannschaft kann beim 3:2 im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve II nie den Beweis antreten, der Titelanwärter Nummer eins in der Klasse zu sein. Sie zeigt beim Erfolg gegen den Nachbarn noch viele Schwächen.

Viktoria Goch ist eine Woche nach dem 0:1 beim SV Budberg erneut den Beweis schuldig geblieben, der Titelanwärter Nummer eins in der Fußball-Bezirksliga zu sein. Die Mannschaft von Trainer Daniel Beine gewann zwar am Sonntag vor gut 200 Zuschauern im Hubert-Houben-Stadion das Heimspiel gegen den Nachbarn 1. FC Kleve II mit 3:2 (2:0). Doch sie zeigte dabei erneut gravierende Mängel und hatte den Erfolg einzig und allein ihrer gehobenen individuellen Qualität in der Abteilung Offensive zu verdanken.

Sie ging die Defensivarbeit nicht im Teamwork konsequent an, leistete sich zahlreiche Fehler beim Aufbau und agierte in der Offensive teilweise ideenlos. Die Schwächen in der Abwehr waren sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass in Lukas Ernesti (Knieverletzung) und Daniel Vogel (Muskelfaserriss) zwei wichtige Defensivakteure fehlten. Doch das Beine seine Mannschaft nach 20 Minuten schon lautstark zu mehr Engagement auf dem Platz aufforderte, sprach wiederum Bände.