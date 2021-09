Fußball-Oberliga : Theater bei Teutonia: Trainerteam tritt zurück

St. Tönis Mit einem Paukenschlag wartet der ambitionierte Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis auf. Trainer Bekim Kastrati, der in die vierte Saison ging, wirft das Handtuch. Ausschlaggebend war aber nicht die klare 0:3-Schlappe bei der Spielvereinigung Schonnebeck.

Holger Krebs wurde von dieser Redaktion am Mittwoch Abend telefonisch noch im Urlaub erreicht. „Ich bin total überrascht“, sagte er. „Bekim Kastrati ist im vierten Jahr hier. Es gab nie ernsthafte Meinungsverschiedenheiten. Dass er jetzt nach der ersten Kritik hinwirft, hätte ich nicht gedacht. So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich denke, dass Diskussionen im Fußball dazu gehören, wenn man erfolgreich sein will.“

In dieser Saison ist es bei Teutonia alles andere als reibungslos gelaufen. Bekim Kastrati war kaum bei Training, nicht einmal beim Spiel. Eine Corona-Erkrankung hatte ihn außer Gefecht gesetzt und da er nicht geimpft war, schlimm erwischt. Auch sein Assistent Oliver Wersig fehlte nach einem Türkei-Besuch, weil er in Quarantäne musste.

Am Sonntag war Athletiktrainer Michael Küpper nicht bei Spiel bei der Spielvereinigung Schonnebeck, weil er sich in Russland aufhielt. Dort setzte es eine 0:3-Niederlage. Küpper soll überrascht gewesen sein, dass dort seine Empfehlung, mit einer Viererkette anzutreten, ignoriert wurde. Schließlich konnten die Abläufe nach der Umstellung von Vierer- auf Dreierkette in den zurückliegenden Wochen nicht so einstudiert werden, wie dies nötig gewesen wäre.