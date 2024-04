Reitsport Nationenpreisreiter gehen in Pfalzdorf über die Hindernisse

Die Saison steht praktisch noch in den Startlöchern, da wartet Holger Hetzel bereits mit einem absoluten Highlight für alle Reitsportfreunde auf. Von Mittwoch bis Sonntag, 24. bis 28. April, herrscht beim „Hetzel-Spring-Masters“ auf der Reitanlage an der Buschstraße 21 in Pfalzdorf internationales Flair. Wie hochkarätig viele Prüfungen besetzt sind, verdeutlicht allein schon die Tatsache, dass einige Wettbewerbe zur Qualifikation für das HKM Bundeschampionat des Deutschen Springpferdes dienen. In Warendorf werden Anfang September die besten Nachwuchspferde Deutschlands ermittelt – einige der Kandidaten stellen sich in dieser Woche in Pfalzdorf vor.