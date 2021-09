Dritte Tischtennis-Bundesliga der Damen : Klassenerhalt erneut das Ziel von WRW

Rückkehrerin Carla Nouwen wird im Auftakt-Spiel gegen Hannover 96 dabei sein. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Die erste Damen-Mannschaft von WRW Kleve startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 in die Saison in der Dritten Tischtennis-Bundesliga. Sie muss zwei Teams hinter sich lassen, um in der Klasse zu bleiben.

Die lange Pause hat jetzt auch für das Aushängeschild von WRW Kleve ein Ende. Die erste Damen-Mannschaft startet am kommenden Sonntag, 13 Uhr, mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 in die Saison in der Dritten Tischtennis-Bundesliga – gut elf Monate, nachdem das Team zum letzten Mal in der Klasse aufgeschlagen hat, ehe die Pandemie den Sport stoppte. „Die Vorfreude ist riesig, nach einer so langen Auszeit endlich wieder um Punkte spielen zu können, zumal auch wieder Doppel ausgetragen werden dürfen“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.

Das Ziel hat sich nicht verändert. Auch in der Spielzeit 2021/22 geht es für WRW Kleve einzig und allein um den Klassenerhalt. Dafür muss die Mannschaft in der dritthöchsten Liga wenigstens den drittletzten Platz belegen. „Das müsste machbar sein, wenn wir von Verletzungspech verschont bleiben“, sagt Seipold. Für ihn sind der TTC GW Fritzdorf und der SC Poppenbüttel die Teams, die man hinter sich lassen muss, um das Ziel zu erreichen. Für Klaus Seipold ist die Klasse in dieser Saison dabei ausgeglichener besetzt als vor einem Jahr. „Es gibt diesmal keine Übermannschaft“, sagt er.

Info WRW II gegen Hövelhof nur Außenseiter Heimspiel Die zweite Damen-Mannschaft von WRW Kleve, die in der Regionalliga mit einem 5:5 gegen den SC Niestetal gestartet ist, erwartet am morgigen Samstag, 18.30 Uhr, den TTV Hövelhof in der Turnhalle am Mittelweg. „Der Gegner hat eine starke Mannschaft. Wir sind nur Außenseiter“, sagt WRW-Teammanager Klaus Seipold.

Das erhöht die Chancen, vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen zu können, mit der man die Aussichten auf den Ligaverbleib erhöhen würde. Das gilt schon für die Auftakt-Partie gegen Hannover 96. Das Team war auch am ersten Spieltag der vergangenen Saison der Gegner von WRW. Damals musste der Aufsteiger beim 0:8 direkt reichlich Lehrgeld zahlen. „Jetzt könnte vielleicht etwas für uns drin sein, wenn es optimal läuft“, sagt der Teammanager vor der Partie, die am Sonntag um 13 Uhr in der Sporthalle Mittelweg beginnt.

In welcher Besetzung der Gastgeber die Begegnung bestreiten wird, steht noch nicht fest. Der Plan für die Saison ist es, an den Positionen drei und vier die Eigengewächse Mara Lamhardt, Pia Dorißen oder Lea Vehreschild aufschlagen zu lassen. Der Einsatz von Mara Lamhardt und Pia Dorißen ist wegen Rückenbeschwerden aber fraglich, Lea Vehreschild wird auf jeden Fall dabei sein. Im oberen Paarkreuz sollen sich Aya Umemura, Neuzugang Carla Nouwen, Jessica Wirdemann, Yuko Imamura und Judith Hanselka abwechseln.Diesmal werden Aya Umemura und die Niederländerin Carla Nouwen, die für WRW früher schon in der Zweiten Bundesliga gespielt hat, eingesetzt.