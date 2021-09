Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter steckt bereits im Abstiegskampf

Kalkar Beim 1:2 gegen den TSV Meerbusch II lässt die Mannschaft von Trainer Sven Schützek viele Wünsche offen. Die Niederlage wird in der Nachspielzeit besiegelt.

Dabei begann sein Team furios und setzte den Gast mächtig unter Druck. Doch der anfängliche Elan verpuffte schnell. Ab und an wurde gut über die Außenpositionen agiert, doch die Flanken blieben wirkungslos, da sich im gegnerischen Strafraum kein Abnehmer fand. Ein konstruktiver Spielaufbau wurde ebenfalls vermisst. Eine unsäglich hohe Zahl an Fehlpässen sorgte zudem für Unmut bei den wenigens Fans. „Wir müssen in Ruhe weiter arbeiten, dann werden sich auch Erfolgserlebnisse einstellen“, so Schützek.