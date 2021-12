Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen tauschen ihren Trainer aus – Petersson übernimmt

Betreute die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 rund ein Jahr: Coach Martin Schwarzwald. Foto: imago images/Holger John

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben sich von Coach Martin Schwarzwald getrennt. Neuer Trainer wird ein ehemaliger Weltklassespieler.

Das 24:35 gegen die HSG Bensheim/Auerbach kurz vor der WM-Pause hatte das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht: Martin Schwarzwald ist nicht mehr Trainer der Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04. Der Klub teilte am Dienstag mit, dass der Vertrag mit dem 35-Jährigen „im beidseitigem Einvernehmen“ aufgelöst worden sei. „Aufgrund der Entwicklung und der Ergebnisse in der laufenden Saison sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass unsere Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um aus der schwierigen Situation im Abstiegskampf herauszukommen“, sagte Renate Wolf. Die Managerin des Tabellenelften hatte in den vergangenen Wochen das Training übernommen, Schwarzwalds Nachfolger steht aber bereits in den Startlöchern.

Der Neue heißt Johan Petersson, ist 48 Jahre und gehörte in seiner aktiven Zeit zur Weltklasse. Der frühere Rechtsaußen war für verschiedene Top-Klubs in seinem Heimatland und in Deutschland aktiv, gewann unter anderem mit dem THW Kiel zwei Mal die Deutsche Meisterschaft (2002 und 2005). Mit der schwedischen Nationalmannschaft, für die er in 250 Einsätzen 815 Tore warf, wurde er zudem Weltmeister (1999), Europameister (2000 und 2002) und holte zwei Mal Silber bei Olympia (1996 und 2000). Am Montag wird er das Team persönlich kennenlernen. Sein Vertrag in Leverkusen ist zunächst bis Saisonende befristet.

„Er ist ein Trainer, der zu unserer Philosophie, junge Spielerinnen zu entwickeln, passt“, betonte Wolf. „Das hat er auch schon im Frauenbereich bewiesen.“ Der 150 Kilometer nordöstlich von Malmö in Karlshamm geborene Coach war zuletzt für die Frauen des BK Heid in Göteborg zuständig. In der Vorsaison war ihm mit Kärra HF der Aufstieg in die erste Liga Schwedens gelungen. „Ich bevorzuge einen modernen Handball mit Tempo und einer aggressiven Abwehr“, sagt Petersson. Mit der Bundesliga sei er bestens vertraut. „Und ich bin überzeugt, dass ich die Mannschaft weiterentwickeln kann.“

Talentiert ist der Kader der Elfen freilich auch in diesem Jahr wieder. Nur gelang es den Leverkusenerinnen zu selten, ihr Potenzial auch auf dem Parkett zu zeigen. Seit September hat das TSV-Team kein Spiel mehr gewonnen, zuletzt setzte es fünf Niederlagen in Serie. Die einzigen Erfolge feierte die Mannschaft gegen Oldenburg und beim Saisonauftakt in Bad Wildungen. Nach dem achten Platz im Vorjahr ist das eine enttäuschende Bilanz, die Schwarzwald letztlich zum Verhängnis wurde.