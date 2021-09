Fußball-Oberliga : „Wir dürfen uns nicht blenden lassen“

Kleve Der 36-jährige Innenverteidiger spricht vor dem Spiel gegen die SSVg. Velbert über den Saisonstart des Oberligisten 1. FC Kleve und seine Karriereplanung.

Für den Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve ist Nedzad Dragovic gewissermaßen der Fels in der Brandung. Der 36-jährige Abwehrchef kickt seit dem Sommer 2017 am Bresserberg – und gibt der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar mit seiner sportlichen Klasse, seinem taktischen Geschick und seiner menschlichen Präsenz Halt. Wir sprachen mit dem Bosnier, der früher bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, dem VfB Homberg und dem SV Straelen aktiv war, vor der Heimpartie (Sonntag, 15 Uhr) gegen die Sport- und Spielvereinigung Velbert .

Prognose Über die SSVg. Velbert sagt Akpinar: „Velbert hat sich im Sommer noch einmal gezielt verstärkt und deutlich gemacht, in dieser Saison ganz oben mitspielen zu wollen. Vor allem in der Offensive sind sie stark besetzt. Dennoch werden wir alles geben, um vor unseren eigenen Zuschauern ein erfolgreiches Spiel zu bestreiten.“

Personal Der 1. FC Kleve kämpft nach wie vor mit einigen Verletzungen. So ist beispielsweise noch offen, ob Luca Plum oder Torjäger Danny Rankl am kommenden Sonntag auf dem Rasen stehen. „Wir müssen abwarten und kurzfristig entscheiden“, sagt Trainer Umut Akpinar. Er dürfte sehr wahrscheinlich wieder auf mehrere Nachwuchsakteure setzen.

Nedzad Dragovic Wir können wirklich zufrieden sein. Zum Auftakt haben wir gegen Meerbusch drei Punkte geholt. Da haben wir in der ersten Halbzeit noch Probleme gehabt, danach wurde es aber deutlich besser. Dass wir dann auch gegen Bocholt einen Punkt holen würden, war nicht eingeplant. Wir haben bewiesen, dass wir es mit Kampfeswille und dem schnellen Umschaltspiel jeder Mannschaft schwer machen können – auch wenn wir am Ende gegen Bocholt schon ein wenig Glück hatten. Sie haben uns in den letzten 20 Minuten stark in unsere eigene Hälfte gedrückt.