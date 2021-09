Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf schafft Sprung an die Spitze

Kreis Kleve Die Mannschaft besiegt in der Gruppe eins den bisherigen Tabellenführer TSV Weeze II mit 3:0. SV Nütterden und BV Sturm Wissel feiern klare Siege.

Schon am Freitagabend musste sich die SG Kessel/Ho-Ha in der Heimpartie gegen den Kevelaerer SV mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Nach gut einer Stunde lag der KSV durch Tore von Ben Hölzle (18.), Marvin Flassenberg (43.) und Lucas Hühnholt (62.) mit 3:0 in Führung. Dass Gian-Luca Dittrich in der 79. Minute für die SG verkürzte, blieb ohne Folgen. „In der zweiten Halbzeit haben wir es noch besser gemacht als in der ersten und am Ende verdient gewonnen“, sagte KSV-Trainer Patrick Znack. Dem schloss sich Gilbert Wehmen an, Sportlicher Leiter der SG, an: „Der KSV war einfach die stärkere Mannschaft.“