Fußball-Landesliga : Einige Leistungsträger sind noch nicht richtig fit

Kalkar Fußball-Landesliga: Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter, hat viel Respekt vor der jungen Mannschaft des TSV Meerbusch II.

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter ist mit einem Sieg aus zwei Partien in die Saison gestartet. Nun geht es am kommenden Sonntag, 15 Uhr, vor heimischem Publikum gegen die zweite Mannschaft des TSV Meerbusch. Das Reserve-Team hat bislang nur einen Zähler auf dem Konto. „In dieser Liga gibt es kein Team, das man mal eben mit 4:0 weghaut. Viele Mannschaften sind eng beieinander. Meerbusch ist eine sehr junge und dynamische Mannschaft, die taktisch sehr flexibel agieren kann“, sagt Sven Schützek, Trainer der SV Hö.-Nie., die in der vergangenen Woche 0:3 beim TuS Fichte Lintfort unterlag. In der Fremde hatten sich die Schwarz-Gelben aus Kalkar lange gut präsentiert, dann aber nach unnötigen Fehlern die Kontrolle verloren.