Sportausschuss Kleve : VfR Warbeyen soll doch einen Kunstrasenplatz bekommmen

Kleve Überraschende Wende im Sportausschuss: Die Politik stimmt einstimmig für die Genehmigung eines Kunstrasenspielfeldes mit Flutlichtanlage.

Die Entscheidung, der noch ein Ratsbeschluss folgen muss, kam etwas überraschend. Denn die Stadtverwaltung hatte den Antrag, der im Februar bei ihr auf den Tisch kam, zunächst abgelehnt. Dem Verein wurde mitgeteilt, dass eine Erweiterung der Sportanlage den Darstellungen im neuen Flächennutzungsplan widerspricht. „Das Sportentwicklungskonzept sieht eine zentrale Verortung der Vereine aus Kellen, Warbeyen und Griethausen in Kellen vor. Für den VfR Schwarz-Weiß Warbeyen 1945 bedeutet das, dass die Anlage in Warbeyen bestehen bleibt und zudem eine Nutzung der Kunstrasenplätze in Kellen geplant ist. Da dem VfR Warbeyen mit der Erstellung des Sportzentrums Kleve Unterstadt bereits eine ausreichende Trainingsalternative in Aussicht gestellt wird, kann derzeit der Bau eines Kunstrasensportplatzes nicht als zielführend bezeichnet werden“, hieß es damals in der Begründung der Verwaltung. Doch in der Zwischenzeit hat diese noch einmal Gespräche mit Vereinsvertretern geführt, die die Verwaltung offenbar zum Umdenken gebracht haben.