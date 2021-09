Fußball-Landesliga : SGE-Coach Kaul fordert Kampf und Leidenschaft

Bedburg-Hau Nach der bitteren 1:4-Niederlage in Scherpenberg darf Sebastian Kaul, Trainer des Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau, auf die Rückkehr einiger Leistungsträger hoffen.

Trotz der Niederlage in Scherpenberg war Trainer Sebastian Kaul mit der Leistung seiner Schützlinge, besonders kämpferisch und leidenschaftlich, zufrieden. Genau diese zwei Komponenten fordert der 41-jährige Übungsleiter von seinen Akteuren nun auch in Amern. „Mit mehr Optionen in der Startelf, besonders in der Defensive, ist unser Spiel natürlich nicht so ausrechenbar. Unser Ziel ist es, etwas Zählbares mit nach Bedburg-Hau zu nehmen. Nur so macht eine Rückfahrt im Bus Spaß. Und den möchten wir haben.“ Der Gegner ist ähnlich gestartet wie die SGE, hat am ersten Spieltag überraschend klar beim VfL Tönisberg (3:0) gewonnen, musste sich in der zweiten Partie aber ebenso deutlich daheim gegen BW Dingden (1:4) geschlagen geben.