Partys, Disco & Live-Musik Hier wird im Kreis Kleve in den Mai getanzt

„Runter vom Sofa! – Rock in den Mai“, heißt es am Abend des 30. April in den „Lindenstuben“ in Geldern. Im Saal an der Stauffenbergstraße 37 steht die Band Second Edition auf der Bühne. Der Bandbeiname „The Classic Rock Show“ verrät, was das Publikum erwarten kann: eine Mischung aus den großen Hits aus Rock und Pop von den späten 60er Jahren bis in die 2010er Jahre. Die sieben Musiker der seit 1995 bestehenden Formation haben überlange Rocknummern ebenso im Repertoire wie groovigen Funk. Das Konzert in den „Lindenstuben“ beginnt gegen 21 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 16,50 Euro, ermäßigt 14 Euro plus Gebühr, an der Abendkasse kosten sie 19 Euro. Die Tickets gibt es in Geldern bei Bücher Keuck und im Bücherkoffer Derrix, beide auf der Issumer Straße. Online gibt’s die Tickets unter www.eventim.de.